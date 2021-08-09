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Kavaklıdere ve Menteşe'de 7 gündür devam eden orman yangınları havadan görüntülendi

09 Ağustos 2021 11:33

Türkiye'deki yangınlar 13'üncü gününde devam ederken, Muğla'da 4 ve Aydın'da 1 olmak üzere toplamda 5 yangın devam ediyor. 47 ilde toplam 240 orman yangını çıkarken, bunlardan 5'i kontrol altına alındı.

13 gündür Türkiye'de etkili olan orman yangınları sonrası soğutma çalışmaları sürerken, Muğla ve Aydın'daki yangınlara müdahaleler devam ediyor.

7 gündür orman yangınlarının devam ettiği Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerindeki yangınlar havadan görüntülendi. Devam eden yangınlara müdahaleler sürüyor. 

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