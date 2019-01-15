Katelyn Ohashi'den büyüleyici dans performansı

Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) jimnastik sporcusu Katelyn Ohashi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentinde düzenlenen (Collegiate Challenge) üniversiteler arası jimnastik yarışmasında sergilediği performansla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü müzisyen Michael Jackson'ın en çok sevilen parçalarından oluşan bir kolaj ile figürlerini harmanlayan 20 yaşındaki genç atletin koreografisi izleyenlerin büyük beğenisi topladı. UCLA takımına 2015 senesinde katılan Ohashi, ABD Jimnastik Milli Takımı için mücadele etmiş ancak daha sonra sırtındaki kırık ve her iki omzundaki bağlarda oluşan kopma sebebiyle milli takımı bırakmak zorunda kalmıştı. Ohashi geçen Nisan ayında takımının NCAA Women's Gymnastics Championships'i (Amerikan Kolej Sporları Kurumu Kadın Jimnastik Şampiyonası) kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, takımının şampiyona için St. Louis'e yapacağı yolculuktan bir gece önce ciddi bir trafik kazası geçirdiğini duyurmuştu.