Katalonya lideri: Brüksel'e siyasi sığınma hakkı için değil, Avrupa'nın başkenti olduğu için geldim...

Madrid'in görevden aldığı Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Brüksel'de açıklamada bulundu. Puigdemont, "Belçika'ya siyasi sığınma hakkı talep etmek için gelmedim. Brüksel, Avrupa'nın başkenti olduğu için buraya geldim" dedi. Madrid'in 'ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmaktan' soruşturma açması ve tek taraflı bağımsızlık ilanından sonra görevden alması sonrası Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden ve İspanyol basınında 'kaçtığı' yazılan Katalan lider Carles Puigdemont basın toplantısı düzenledi. Puigdemont'un açıklamalarından satır başları şöyle: . Madrid yönetimi şiddet uygulamak isterse bizi kendilerinin seviyesine çekemezler. 21. yüzyılda böyle manzaraların yaşanmaması gerekiyor. . Dün savcının aleyhimize ortaya koyduğu iddianameyi gördük. Bu iddianame ve açılan dava Madrid'in son derece agresif olduğunu gözler önüne sermiştir. . Katalan liderlere yönelik suçlamaların temeli yok, fikirleri yargılamaya çalışıyorlar. . Katalan hükümeti buna karşı hazırlıklarını yapmayı seçecektir. Meşru başkan olarak Brüksel'e geldim, Katalonya başkanı olarak. Katalonya problemini AB kurumlarının kalbinde göstermek istedim. .Katalonya hükümetinin bir bölümü, siyasi aktiviteleri sürdürmek için Katalonya'da kalacak. .Adaletten kaçmaya çalışmıyoruz. .İspanya hükümetiyle mevcut şartlar altında diyalog imkansız. .21 Aralık'taki seçimlerin sonucuna saygı duyacağız.