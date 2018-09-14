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Kastamonu'nda 20 dakikalık dolu bilançosu: 370 araç ve 90 evde hasar

14 Eylül 2018 17:19

Kastamonu kent merkezinde dün akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışının izleri silinmeye çalışılıyor. Ev ve işyerleriyle araçları zarar gören vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden aldıkları rapor ile birlikte AFAD İl Müdürlüğü'ne başvurmaya başladı. Vatandaşlar, Kastamonu'nun afet bölgesi ilan edilerek zararlarının karşılanmasını istedi. CAMCILAR ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU Dolu nedeniyle araçlarının camları kırılan vatandaşlar, oto tamircilerinin önünde kuyruk oluşturdu. Tamirciler vatandaşların isteklerini karşılamakta zorluk çektiklerini belirtirken, kentte cam bulamayan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için yakın kentlere gitmeye başladı. Doludan etkilenen bazı binalar ise savaş manzaralını hatırlattı. Birçok binanın dış cephesinin ve çatısındaki kiremitlerin delik deşik olduğu görüldü. KUŞLAR ÖLDÜ ​Yağıştan kuşlar da etkilendi. Doluya park ve bahçelerde korumasız yakalanan çok sayıda sığırcık ve güvercin gibi kuşların telef olduğu görüldü. Belediye temizlik işçileri, sabah saatlerinden itibaren ölü kuşları toplamaya başladı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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