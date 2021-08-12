Kastamonu'nunda sel sularının çekilmesiyle cadde ve sokaklardaki yıkım görüntülendi

Kastamonu'da iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından birçok ilçeyi sel vurdu. Sel sularının altında kalan Karadeniz kıyısındaki Bozkurt ilçesi, selin etkisini en çok yaşayan ilçe oldu.

Dün sabah saatleri itibari ile sel sularına teslim olan Bozkurt'ta yağışın durmasının ardından başlayan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yağışın durması ile birlikte kent merkezindeki sel suları birçok sokak ve caddede çekildi. Sel sularından geriye ise balçık içinde kalan ve üst üste binen araçlar ile dükkanları dolduran kalas yığınları kaldı.