T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kastamonu'nunda sel sularının çekilmesiyle cadde ve sokaklardaki yıkım görüntülendi

12 Ağustos 2021 17:51

Kastamonu'da iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından birçok ilçeyi sel vurdu. Sel sularının altında kalan Karadeniz kıyısındaki Bozkurt ilçesi, selin etkisini en çok yaşayan ilçe oldu.

Dün sabah saatleri itibari ile sel sularına teslim olan Bozkurt'ta yağışın durmasının ardından başlayan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yağışın durması ile birlikte kent merkezindeki sel suları birçok sokak ve caddede çekildi. Sel sularından geriye ise balçık içinde kalan ve üst üste binen araçlar ile dükkanları dolduran kalas yığınları kaldı.

kastamınubozkurt ileçesiselsokaklarselin yarattığı yıkım

Diğer Videolar

Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık denize kaçtı

CHP'li Başarır: AKP İlçe Başkan Yardımcısı ve sekreterinin hakaretlerine dayanamayan polis intihar etti

Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti viral oldu; "Hah deli hah sığamadın deliğe"

CHP'li Bayır, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ı istifaya davet etti: Babasının çiftliği gibi yönetiyor

Zabıtayı görünce sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü; "Senin yüzünden geldi"

İBB: İstanbul'u turlayan köpek BOJİ'nin bakımını yaptık, GPS taktık, artık nerede ne yapıyor biliyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24