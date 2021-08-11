Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sular altında kaldı; bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerin sular altında kalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının kesildiği ilçede mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Devam eden yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde bazı köyler sular altında kalırken, Ezine çayından taşan sel suları ise kent merkezini kapladı.



Bir kişinin öldüğü iddia edilen sel ile çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı öğrenildi. Kent merkezini kaplayan sel sularına kapılan çok sayıda araç ise denize doğru sürüklenmeye başladı.

Bozkurt ilçesinde büyük hasara sebep olan selde bazı vatandaşlar ise kentin yüksek kesimlerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Sel suları ile tamamen kaplanan ilçe merkezi ve köylerde kapıp ve mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Civelek: Dere yataklarının hepsi taştı

İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.



Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi.



Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA - Halk TV