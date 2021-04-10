Kastamonu'da polis, savcının 'işlem yapmayın' talimatına rağmen "128 milyar dolar nerede?" afişini söktü

Kastamonu'da polis, savcının 'işlem yapmayın' talimatına rağmen mülkü idare amirinin emriyle "128 milyar dolar nerede?" afişini söktü.

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımlarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Savcısı Uğur Çaykara'nın, polisin "Ne yapalım?" sorusuna "Suç unsuru yoktur, işlem yapmayın" yanıtı verdiğini ancak polisin buna rağmen "Mülki amirin talimatı var" diyerek afişleri söktüğünü söyledi.

Afişin söküldüğü anlarda billboard önünde açıklama yapan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Milletvekili Hasan Baltacı ve Merkez İlçe Başkanı Dilek Karabacak da süreci takip edeceklerini ve afişlerin sökülmesine itiraz edeceklerini söyledi.

Haberi duyurduğu Tweet'te "Ülkenin getirildiği hale bakın" diyen Yarkadaş, "Daha bir hafta önce AKP'li Kürşat Ayvatoğlu skandalı ile gündeme gelen Kastamonu'da, Ayvatoğlugillerin cebine giden 128 milyarın sorulması, savcının kararına rağmen yasaklanıyor. 128 milyarla birlikte hukuk da buharlaşıyor. Buna izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.