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Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerine sıçradı

02 Eylül 2020 19:51

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaklaşık 500 hektarlık ormanlık alanda çıkar yangında şu ana kadar 20 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangının bir yerleşim yerine de sıçradığı ve köyde yangın çıktığı belirtildi. Halen devam eden yangına hem karadan hem de havadan yangın söndürme uçağı ve helikopteriyle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 500 hektarlık bir ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarında etkisiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. İhbar üzerine yangına Taşköprü ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile çevre ilçelerde çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Halen kontrol altına alınamayan yangın, çevrede bulunan bir yerleşim yerine de sıçradı. Köyde yangın çıktığı öğrenilirken, devam eden yangına hem karadan hem de yangın söndürme uçağı ve helikopterle müdahale ediyor.

Şu ana kadar ormanlık alanda 20 hektarlık bir arazinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirlendi. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken, yangına müdahale eden uçağın yakıt ikmali ise Kastamonu Havalimanı'ndan yapıldı.

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