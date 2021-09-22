Kasklı saldırgan market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı

İstanbul Bayrampaşa’da kafasında motosiklet kaskı olan kişi, market önünde oturan Libyalı kişiyi bacağından vurarak kaçtı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, arkadaşlarıyla bir marketin önünde oturan Libya uyruklu bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp yürümeye devam etti. Libyalı şahsın önüne gelen kasklı saldırgan, elindeki tabanca ile yakın mesafeden ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.