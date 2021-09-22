T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kasklı saldırgan market önünde oturan adamı bacağından vurup kaçtı

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

22 Eylül 2021 09:14

İstanbul Bayrampaşa’da kafasında motosiklet kaskı olan kişi, market önünde oturan Libyalı kişiyi bacağından vurarak kaçtı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, arkadaşlarıyla bir marketin önünde oturan Libya uyruklu bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp yürümeye devam etti. Libyalı şahsın önüne gelen kasklı saldırgan, elindeki tabanca ile yakın mesafeden ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

İstanbul BayrampaşaKasklı saldırgan

Diğer Videolar

CHP Gençlik Kolları'ndan dolar videosu: "Hayaldi, gerçek oldu"

Kayseri'de aile hekimi, odasında darp edildi

Motosikletten düştü, sedyeye alınırken purosunu içmeye devam etti

Kars'ta sokak hayvanlarına çarpan 3 sürücüye 1500'er lira para cezası

Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı

Bulutsuzluk Özlemi’nden 'Bedreddin' albümü: “Gücünü Nâzım Hikmet’ten alıyor”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24