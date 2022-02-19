Kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki 525 TL'yi alıp kaçan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir zincir markette yaşanan bıçaklı soygunda kasadaki 525 TL'yi alarak kaçan şüpheli kısa sürede tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin, market görevlisini bıçakla tehdit ederek kasadan uzaklaştırdığı, korkan müşterilerin marketin arka kısmına kaçtıkları görüldü.

Alınan bilgiye göre, bir zincir marketin merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki şubesinde görevli Gülcan D. (25), müşterilerle ilgilendiği sırada elinde bıçak bulunan kişi iş yerine girdi. Kıyafetinin kapüşonu ve cerrahi maskeyle yüzünü gizleyen, parmak izi bırakmamak için de eldiven kullanan zanlı, Gülcan D.'yi bıçakla tehdit edip kasadan uzaklaştırdı. Şüpheli, daha sonra kasadaki 525 lirayı alarak kaçtı.

Şüpheli tutuklandı

Görevlinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler,şüphelinin "hırsızlık" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Osman E. (33) olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Osman E., evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada ekiplerce yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay kamerada

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, müşteriler ödeme yapmak için sırada beklerken şüpheli içeriye giriyor. Görevliyi tehditle uzaklaştıran zanlı, kasadaki paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Bu sırada müşterilerin de panikle marketin arka bölümüne ilerlediği görüldü.