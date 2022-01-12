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Kasiyer, maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı; "Ara polis gelsin ara"

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

12 Ocak 2022 14:45

İstanbul'da bir zincir markette çekildiği belirtilen görüntülere göre maskesiz kalabalık bir grup, kasiyer tarafından uyarıldı. Market kasiyeri, maske takmamaları halinde alışveriş yapamayacaklarını belirtti. Maske takmadan alışveriş yapmak istediklerini ifade eden grup ise kasiyere zor anlar yaşattı. Gruptan "Arkadaşlar bu bayandan şikâyetçiyim, ara polis gelsin ara" sesleri yükseldi. Maske takmayan gruptan bir kişi kasiyer için "Terbiyesiz" ifadesini de kullandı. 

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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