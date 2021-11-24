Kasiyer, inşaat işçisi, pazarcı: İmamoğlu'ndan atanamayan öğretmenler videosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaştığı 24 Kasım Öğretmenler Günü videosunda atanamayan öğretmenlere dikkat çekti.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda bir öğrenci, sınıfta öğretmenlerin yoklamasını alırken, inşaat işçiliği yapan, markette çalışan ve pazarcılık yapan 3 öğretmenin isimleri sayılıyor.

Videoda, "Şehrimizde ve ülkemizde atanamayan öğretmenler birçok farklı meslekte çalışıyor. Onlar öğrencileri, öğrenciler onları istiyor. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" deniliyor.

Son olarak, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmayan 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, mezarlıkta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybetmişti.