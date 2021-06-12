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Erdoğan'ın "Neymiş, millet açmış" sözleri sorulan Kasımpaşalılar: O, sarayda yaşadığı için bir şeyleri unutmuş

12 Haziran 2021 10:06

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neymiş, millet açmış. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz doyuruverin” sözüne Kasımpaşalı hemşerileri de tepki gösterdi. Halk Ekmek büfesinin önünde kuyrukta bekleyen bir vatandaş, "Zaman zaman ekmek alırken utanıyorum, ama hayat şartları utanmamayı öğretti" derken, bir başka vatandaş "O sarayda yaşadığı için neyin ne olduğunu bilmiyor fazla. Bir şeyleri unutmuş, değerlerini unutmuş gibi geliyor bana" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin toplantısında, “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” diye konuşmuştu. Bu sözler kamuoyunda tartışılmış, muhalefet partisi liderleri  sert tepki göstermişti. Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa'da o sözler vatandaşa soruldu.

Ucuz ekmek almak ya da "askıda ekmek" uygulamasından yararlanmak için sabahın erken saatlerinde Halk Ekmek büfesinin önünde kuyruğa giren vatandaşlar Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. 

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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