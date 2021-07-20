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Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü

20 Temmuz 2021 15:49

İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'da sahibinden kaçarak Haliç'e atlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar yüzdü. Dana, itfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da araçtan indirilen kurbanlık dana, bir anda sahibinden kurtularak kaçmaya başladı. Bir türlü yakalanamayan dana, Haliç'e atladı. Dananın sahipleri deniz polisine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yüzmeye başlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar ulaştı. Burada deniz polisi ve itfaiye ekipleri dananın ipini yakalayarak kıyıya çekti. 

İstanbul Beyoğlukurbanlık danaKasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana

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