Kasımpaşa'da sara krizi geçiren sürücüsü otobüs durağına daldı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kasımpaşa'da süratli geldiği iddia edilen ve o sırada sara krizi geçirdiği öğrenilen hafif ticari araç sürücüsü kontrolü kaybederek otobüs durağına daldı. 1 kişinin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı.

Kaza saat 10.05 sıralarında Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, süratli giden 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın sürücü E.G, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın durağa daldığı görülüyor.

Kaynak: İHA