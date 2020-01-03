İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldü: Halk sokaklarda

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in 'manevi oğlu' kabul edilen ve birçok kişi tarafından ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağı düşünülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, sabah saatlerinde, Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesi üzerine Süleymani'nin memleketinde halk Kerman'da sokağa çıkıp, ağıtlar yaktı.

Süleymani'nin ölümünün duyulmasından kısa süre sonra Pentagon, Süleymani'nin konvoyuna ABD kuvvetleri tarafından yapılan bir hava saldırısı sonucunda öldürüldüğünü ve emrin Beyaz Saray'dan geldiğini duyurdu. İranlılar, 'Kahrolsun Amerika', 'Kahrolsun İsrail', 'Kahrolsun Velayeti Fakih karşıtları' sloganları attı.

Yaşanan olay sonrası ülkede 3 gün yas ilan edilirken, ellerinde Süleymani'nin fotoğraflarıyla beraber yürüyen kalabalık yas tuttu.

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