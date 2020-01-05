Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenlendi

05 Ocak 2020 11:25
Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi İran’a geldi. Süleymani için İran’ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılanlar siyah giyerken, Süleymani'nin cenazesinin törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verileceği belirtildi
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