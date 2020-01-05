T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenlendi

05 Ocak 2020 11:25

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran’da cenaze töreni düzenlendi. Ahfaz kentinde düzenlenen cenaze törene binlerce kişi katılırken, törene katılanlar “ABD’ye ölüm” sloganları atıldı.

Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi İran’a geldi. Süleymani için İran’ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılanlar siyah giyerken, Süleymani'nin cenazesinin törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verileceği belirtildi

ETİKETLER

kasım süleymaniirankomutancenaze törenicenazeahvaz

Diğer Videolar

Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Genç sporcu sırığın üzerine düştü

Suudi Arabistan'ın doğusunu binlerce çekirge bastı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı...

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı...

Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24