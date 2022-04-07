Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi, Erdoğan'ın o konuşması gündem oldu: "Bunlar dünyayı, insanları enayi zannediyor"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’da devredilmesine karar verildi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.

Kararın ardından Erdoğan'ın Kaşıkçı dosyasını isteyen Suudi Arabistan'a yanıt verdiği video gündem oldu. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin ardından İstanbul'daki Kudüs Konferansı'nda Suudi Arabistan'ın talebine yanıt verirken, "Verelim de bir de bunları yok mu edeceksiniz, bunlar dünyayı, insanları enayi zannediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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