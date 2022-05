Kasaplar zamlara tepkili: 1 kilo et alan şimdi yarım kilo alabiliyor

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) et ürünlerine yüzde 48 zam yapmasının ardından işlerinin durma noktasına geldiğini belirten kasaplar, vatandaşların yüksek fiyatlar nedeniyle et alamadığını söyledi. Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Etin yüksek fiyatında temelindeki durum üretimin olmaması. Dışarıdan dana getirip büyütüp millette satmak bir üretim değil. Bu da bizim işimizi altüst ediyor" dedi.

Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, ESK’nın et ürünlerine yaptığı yüzde 48 zammın etkilerini anlattı. Etin fiyatının yüksek olmasının temelinde üretimin olmamasının yattığını kaydeden Malatya Kasap Odası Başkanı Küçer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“YARIN NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ”

“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Etin yüksek fiyatında temelindeki durum üretimin olmaması. Dışarıdan dana getirip büyütüp millette satmak bir üretim değil. Bu da bizim işimizi altüst ediyor. Bugün yem fiyatları akaryakıt fiyatları elektrik, işçilik, sigorta ödemeleri bunlar her şeyi ister istemez had safhalara çıkartıyor. Geçen sene 9. ayda 43-44 TL’ye kestiğimiz karkası, bugün 85 TL’ye kesiyoruz ama elimiz yüreğimizde kesiyoruz çünkü yarın ne olacağını bilemiyoruz. Günlük artan et fiyatlarını federasyon başkanlarıyla da görüştüğümde bu sadece Malatya’ya has bir durum değil. Türkiye genelinde olan bir sıkıntı. Fiyatların artmasının temelindeki sebepler bizim yaptığımız araştırmalara göre yem, akaryakıt, işçilik ve zaruri giderlerdir. Zaruri giderler dediğimiz hayvanın bakımı, ilgilenmesi, zamanı bir de dışardan gelmesi. Bugün 4,2 dolara dışardan dana geliyor. 60-61 liraya sen canlısını getiriyorsun. Bunu kaça bırakırsın?”

"Son 6 ayda fiyatlar yüzde 100 arttı"

Son 6 ayda fiyatların "yüzde 100 arttığını" ifade eden Küçer, bunun sebebini bir türlü çözemediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Dolar yükseldi düştü, yem fiyatları yükseldi düştü ama ne hikmettir bizim karkas alımımız düşmüyor. Denetimin olmadığından alıcı da zararda satıcı da zararda, bunun köklü bir değişime ihtiyacı var. Bizde şahıs olarak odacılar olarak bir şey yapamıyoruz. Biz sadece rica ediyoruz. Biz rica makamıyız icra makamı değiliz, icra devlettir. Bunu devlet icra edecek. Şu an et fiyatları 120 -130 TL ve kasap esnafımız satış yapamıyor. Kasaplar şu an zararda. Gereken yerlere müracaat ettik, bekliyoruz."

"Evlerine 1 kilo et alan müşterilerimiz yarım kilo alıyor"

7 yıldır kasaplık yaptığını söyleyen esnaf Hüseyin Küçer ise, satışların son zamanlarda büyük düşüş gösterdiğini söyledi. Küçer, şunları söyledi:

“Satışlarımız son zamanlarda çok düştü. Şu an evlerine 1 kilo et alan müşterilerimiz yarım kilo almaya başladı. Zamlı fiyatı söylediğimiz zaman müşteriden tepkiler alıyoruz. Zannediyorlar ki zammı biz belirliyoruz. Bize kızıyorlar. Müşteriye de mahcup duruma düşüyoruz. Ben de isterim ki etin kilosu 10-20 TL olsun. Ben 1 kilo et sattığım zaman aynı parayı kazanacağım. Etin kilosu düşük olsa evine 1 kilo et alan müşterilerimiz 2 kilo alacak. Daha çok kar etmiş olacağım. Şu an zarardayız çünkü elektrik, işçilik her şeyin masrafı arttı. Buraya 300-400 TL elektrik faturası ödüyorduk, şu anda 3 bin civarında elektrik faturası ödüyoruz. Para kazanamıyoruz. İşlerimiz de çok düştü. Zam gelmeden önce haftada 3 tosun satıyorduk ama şu an 1 tane satabiliyoruz. Et fiyatları malum pahalı. İşlerimiz çok düştü.”