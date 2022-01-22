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Kasadaki para az bulan hırsız köfte ve kebap çaldı

Gözaltına alınan hırsız adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi 

22 Ocak 2022 13:31

İstanbul Arnavutköy'de hırsızlık için girdiği köfteci dükkanında, kasada bulunan parayı az bulan hırsız, iş yerindeki köfte ve kebapları çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Arnavutköy'de bulunan bir köfteci dükkanına giren hırsız, tezgahtaki kasayı açmak için uzun süre uğraştı. Elindeki malzemelerle kasayı güçlükle açan hırsız kasadan umduğunu bulamayınca  dolapta bulunan kebap ve köfteleri çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken o hırsız ertesi gün Arnavutköy Emniyeti tarafından yakalanarak göz altına alındı. Adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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