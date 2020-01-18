T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kartopu oynarken yanan çocuklara doku nakli yapılacak

18 Ocak 2020 18:15

Afyonkarahisar’da kartopu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan 9 çocuktan 2’sinin tedavisi sürerken, çocuklara önümüzdeki hafta içerisinde cerrahi müdahale yapılacağı ve doku nakli uygulanacağı öğrenildi.

Afyonkarahisar’da okul bahçesinde kartopu oynarken tuhaf bir şekilde vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan 2’sinin tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, çocukların takip edildiğini ve gerek duyulması halinde plastik cerrahinin müdahale edeceğini bildirmişti. Edinilen bilgilere göre AFSÜ Hastanesi'nde tedavileri devam eden 2 çocuğa plastik cerrahi ameliyatı yapılacak. Birinin kalça, diğerinin ayak bileklerinde ciddi yanıklar bulunan çocukların önümüzdeki hafta içerisinde ameliyat edileceği ve ameliyatla, çocukların kendi vücutlarından alınan dokuların, yanık olan bölgelere nakledileceği öğrenildi.

Öte yandan çocukları yakan maddenin ne olduğu ise halen bilinmezken, Ankara’ya gönderilen numune sonuçlarının beklenildiği bildirildi.

ETİKETLER

afyonkar topu oynayan çocuklaryanıkdoku naklikar topu

Diğer Videolar

Türkiye-Gürcistan sınırında 'Koronavirüs' kuyruğu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç'dan sığınmacılarla ilgili soru soran Yunan gazeteciye: Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok

Böbreğinden en büyüğü 7 santimetre olan 95 taş çıktı: Bana hatıra kalacak, saklayacağım

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, havalimanındaki ek güvenlik aramasına tepki gösterdi: Saygısızlık!

Mülteci Makamı | "Sokaklarınızda dilenci olduysak, plajlarınıza cesetlerimiz vurduysa; özür dileriz"

Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bahçeli, şehidin cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli sıkmadı...

Samsun'da bir grup, sığınmacılara saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye, İdlib hava sahasını kapattıktan sonra, Türk...

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'savaş' açıklaması...

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı: 1 ölü...

Sağlık Bakanı Koca: Salgın kapımızda, içimizde Koronavirüs taşıyanlar olabilir...

ABD Savunma Bakanlığı: Türkiye'ye İdlib'de hava desteği sağlamayacağız...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bahçeli, şehidin cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli sıkmadı...

Samsun'da bir grup, sığınmacılara saldırdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24