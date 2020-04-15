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Karton kutunun altına saklanarak sokağa çıkma yasağını ihlal etti; arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı

15 Nisan 2020 12:55

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Nisan’dan beri birçok kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Suudi Arabistan’da karton kutunun altına gizlenerek yasağı ihlal etmeye çalışan bir kişi ile onu kameraya kaydeden bir arkadaşı gözaltına alındı.

Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Cazan kentinde çekildiği söylenen görüntülerde iki kişi Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağını ilginç bir yöntemle ihlal etmeye çalıştı.

Sosyal medyada yayılan videoda, bir kişinin bir karton kutunun altında saklanmaya çalışırken başka bir arkadaşının onu kameraya kaydettiği görülüyor.

Al Arabiya’da yer alan habere göre sokağa çıkma yasağı ihlal etme gerekçesiyle her iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede 6 Nisan'da yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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