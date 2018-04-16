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Kartal'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

16 Nisan 2018 19:08

Kartal'da dün aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, kazaya E-5 Karayolu'nda yolcu indiren otobüsün sebep olduğunu ortaya çıkardı. Kartal E-5 Karayolu'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Murat Polat'ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, bir yolcu otobüsüne çarpmıştı. Kazada sürücü Murat Polat, annesi Paşa Polat, akrabaları Esengül Kaya ve oğlu Eren Kaya hayatını kaybetmiş, Gülbeyaz Polat ise ağır yaralanmıştı. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Kamera görüntüleri, kazaya E-5 Karayolu'nda yolcu indiren otobüsün neden olduğunu ortaya çıkardı. Görüntülerde bir otobüs karayolunda durarak yolcu indiriyor. Bu sırada arkadan hızla gelen Murat Polat'ın kullandığı otomobil, otobüse arkadan çarpıyor.

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