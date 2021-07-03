Kartal Tibet, son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Yeşilçam oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Orhan Gencebay, İlyas Salman, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.

Ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından cenaze namazı kılındı. Ünlü oyuncu öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen sanatçımızın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine onların anısını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat dünyasına kazandırmak. Allah rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise, "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Sanatçı Orhan Gencebay ise, "Tarihi kahramanları bize yansıtan kişiler onlar. Hiçbir zaman unutulmayacak kişiler onlar. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.