Kartal İlçe Sağlık Müdürü Bekir Necati Şimşek, hizmet aracını makam aracı yaptı iddiası

İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürü Bekir Necati Şimşek'in hizmet aracını makam aracına çevirerek müdürlüğün personelini de özel şoförü gibi kullandı.

tv100'de yer alan habere göre İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürü Bekir Necati Şimşek'in hizmet aracını makam aracına çevirerek müdürlüğün personelini de özel şoförü gibi kullandı.

tv100'de yer alan görüntülerde Şimşek makam arabası gibi kullandığı hizmet aracıyla evinden makamına giderken görüntülendi. Görüntülere özel şoförü gibi kullandığı müdürlük çalışanı kapısında bekledi.

İddialara göre o araçla şehir dışına da defalarca gidip geldi.