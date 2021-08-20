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Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı anlar kamerada

İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı

20 Ağustos 2021 20:24

İstanbul Kartal'da dün yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza dün saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kayarak gelen otobüs durağa çarpıyor. Otobüsten inenler bisikletlilerin yardımına koşuyor.

Kaynak: DHA

kartaliett

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