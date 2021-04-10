Karslı şarküterici: Eskiden yarım kilo kıyma alan şimdi 10 liralık alıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un başkanlığındaki CHP'li 20 milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan CHP heyeti, Kars'ta esnaf ziyaretleri yaptı. Ziyaret sırasında bir şarküteriye uğrayan heyete, şarküterici halkın ekonomik alım gücünün düştüğünü söyleyerek "Önceden yarım kilo alan şimdi 10 liralık alıyor. Veresiye defterimiz de var bin lira borcu olan var. 900 lira borcu olan var. Asgari ücrete çalışıyoruz, ay sonu gelmiyor" dedi.

CHP heyetiyle yaşadığı diyalog sırasında et fiyatlarındaki değişimden de şikayet eden şarküteri, "Etin kilosu 50 lira yem geçen sene 90 liraydı bu sene 135 lira çünkü yem dışarıdan getiriliyor" dedi.

Kaynak: Anka Haber Ajansı