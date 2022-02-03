Karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

''At demek ki kederlendi mi ne oldu bilmiyorum''

Yaşadığı olayı anlatan İsa Koyuncu, "Dükkânın önünde oldu. Komşumuz forklift istedi, ben de forklifti dışarıya çıkarttırıyordum elemana. O sıra ben de karşıdan karşıya geçiyordum. Baktım at arabası geliyor, tabi tanıdık arkadaş oda beni gördüğünü sanıyordum ama o anda kafasını çevirmiş, benim yanımdan geçeceğini zannederken, geldi benim sırtımın omuz küreğinden vurdu ve devirdi. Çok büyük bir yaram yoktu. Sadece dizimde çizik vardı. At arabacı sonradan fark etti. Atı kenara çekip geri yanıma geldi. Baktık bir şeyimiz yok yine de biz her şeye rağmen hastaneye gittik, Allah'a şükür bir şeyimiz çıkmadı" diye konuştu.