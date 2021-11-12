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Kars'ta sokak hayvanlarına çarpan 3 sürücüye 1500'er lira para cezası

Sokak hayvanlarına çarparak kaçan 3 sürücü, güvenlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı

12 Kasım 2021 19:55

Kars'ta sokak hayvanlarına çarparak kaçan 3 sürücü, 72 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı. 3 sürücüye 1500'er lira ceza kesildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) isimli mobil uygulama üzerinden Ortakapı, Paşaçayır ve Yusufpaşa Mahallesi´nde sokak hayvanlarına çarparak kaçan kişiler olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için mahallelerdeki güvenlik kameralarından 72 saatlik kaydı incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kameralarından hayvanlara çarparak kaçan 3 kişiyi belirleyerek yakaladı. Polis ekipleri, 3 araç sürücüsüne 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 21´inci maddesi uyarınca kişi başı 1500 lira idari para cezası kesti. 

Kaynak: DHA

karssokakhayvanceza

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