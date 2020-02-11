Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğu Kars’ta, bir minibüs çalıştırılmak üzere altında ateş yakılırken alev aldı. Bir dolmuş ise hareket halindeyken aşırı soğuktan dondu.

Kars’ta hava sıcaklığı eksi 30’lara kadar düştü, İstasyon Mahallesi Kurban Ali Çelik Caddesi’nde soğuktan donan bir minibüsün altında sahibi tarafından ateş yakıldı.

Ateşin fazla olması dolayısıyla minibüs alev aldı yanmaya başladı. Olay yerinde polis güvenlik önlemleri alırken, yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.