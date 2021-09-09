T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kars'ta 17 yaşındaki genç, hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı

“Daha önce de bir araba yapmıştım ama bu ondan daha iyi ve gelişmiş oldu"

09 Eylül 2021 13:45

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Ada, hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı.

Oto tamirciliği yapan babası Bülent Ada’nın yanında çıraklık yapan Ahmet Ada, ATV’nin test sürüşlerini de yaptı.

Her türlü arazi şartında rahatlıkla ilerleyen ATV’nin hayali olduğunu söyleyen Ahmet,
“Daha önce de bir araba yapmıştım ama bu ondan daha iyi ve gelişmiş oldu. Bütün malzemeleri hurdadan topladım. ATV, her türlü arazi şartında gayet rahatlıkla gidebiliyor.
Her türlü arazide rahatlıkla ilerleyen ATV’ye kabin koymak istedim ama malzeme sıkıntısı var. Traktör kabini ona ağır olurdu. Şimdi portatif bir şey yapmayı planlıyorum” diye konuştu.

Oğlunun çok akıllı olduğunu belirten Bülent Ada, “Kafasını bir şeye taktığı zaman illa yapmak istiyor. Ben de karışmıyorum, ‘Ahmet bu işin altından kalkar’ diyorum. Gerek okul dersleri gerek burada bana yardımcı olmasıyla çok iyi bir çocuk. Burada imkanlarımız kısıtlı. Torna, tesviye gibi aletler olsaydı, çok daha iyi olurdu” dedi.

Kaynak: DHA

hurdaatv

Diğer Videolar

Aşı karşıtından kendisine müdahale eden polise: Açığa alınacağını biliyorsun değil mi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2021

Vatandaşlar 29 Ekim'de Anıtkabir'e akın etti; "Hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkalım”

29 Ekim etkinliğinde "Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur" diyen Vali tepki çekti

Genco Erkal, Atatürk'ü Nâzım'ın dizeleriyle andı: Sarışın bir kurda benziyordu

Görülmemek için emekleyen hırsız kameraya yakalandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24