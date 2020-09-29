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Kars halkından Ayhan Bilgen'in gözaltına alınmasına tepki: "Oy vermediğim halde büyük bir üzüntü yaşıyorum"

"Tutuklanması gerekenler varsa, bu kenti sömürüp kaçanlardır"

29 Eylül 2020 08:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2014 yılındaki Kobani eylemlerine dair başlattığı soruşturma kapsamında Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in gözaltına alınmasına Karslı vatandaşlar tepki gösterdi.

Yerel seçimde CHP’ye oy verdiğini aktaran Kazım Altınter, “Kars ilk kez bu kadar temiz. Bu insanı neden gözaltına alıyorlar, burada yaşayan insanlara yazık değil mi? Bilgen’i cezaevine atsanız ne kazanırsınız? Öyle bir hale geldik ki artık cezaevlerinde yer kalmadı” sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

"Aslında tutuklanması gerekenler varsa da bu kenti sömürüp kaçanlardır"

AKP üyesi olduğunu belirten Orhan Kurtoğlu, kentin ilk defa böylesi bir yönetimle karşılaştığını ifade ederek, Bilgen’in gözaltına alınmasına razı olmadıklarını söyledi. Kurtoğlu, “Kars’ımız açısından çok iyi bir başkan ve ondan gerçekten çok memnunuz. Ayhan Bilgen’den önce belediye başkanlığı yapan insanlar Kars’ı sömürüp gittiler. Aslında tutuklanması gerekenler varsa da bu kenti sömürüp kaçanlardır. Yani bir tercih söz konusu; bu kenti sömürenler mi yoksa bu kenti güzelleştirenlerin mi gözaltına alınması gerekiyor” diye sordu.  
 
HDP’li olmadığını belirten Atakan Bezerk, Bilgen’in gözaltına alınmasının korkunç bir durum olduğunu dile getirdi. HDP’li yönetim sayesinde çok güzel bir emeğin ve özverinin ortaya çıktığına dikkati çeken Bezerk, “Böyle hizmet eden bir insanın yeri orası değildir. Oy vermediğim halde şuan çok büyük bir üzüntü yaşıyorum” dedi.  (Mezopotamya Ajansı)
 

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