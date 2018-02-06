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Kars Belediye Başkanı, MHP'den istifa etti: Bağımsız olarak görevime devam edeceğim

06 Şubat 2018 13:18

MHP Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dün akşam (5 Şubat 2018) “Partimizin saygınlığına halel getirici davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile yine Kars Belediyesi'nin altı meclis üyesinin partimizden istifası talep edilmiş ve işleme konulmuştur” açıklamasını yapmıştı. Doğan Haber Ajansı'na konuşan Karaçanta ise MHP'den istifa ettiğini, bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Ankara'ya gideceğini, istifa talebinin nedenini bilmediğini, görüşmelerinin devam ettiğini belirten Karaçanta şöyle konuştu: “Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Kars halkı bilmeli ki belediye başkanları Murtaza Karaçanta dimdik ayaktadır. Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim.”

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