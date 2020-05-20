T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kars Barajı köyleri yuttu geriye minare kaldı

20 Mayıs 2020 12:20

Tamamen dolan Kars Barajında su altında kalan Çamçavuş köyünden geriye sadece cami minaresi kaldı.

Kars, Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulamak ve enerji üretimi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında temeli atılan Kars Barajı, 2018 yılından itibaren su tutmaya başladı. 182 milyon metreküp su depolayarak yılda 9,76 milyon metreküp elektrik üretmesi planlanan Kars Barajı'nda, geçen yıl yüzde 93'lük doluluk oranına ulaşılınca kapaklar açıldı.

Suyun büyük bir bölümünün tahliye edilen baraj gölünün altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri görüldü. Tahliye işlemi tamamlanan barajda baharla birlikte kapaklar yeniden kapatılarak su tutulmaya başlandı. Yağmur ve eriyen kar suları sebebiyle baraj gölünde bulunan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden suya gömüldü. Suların hızla yükseldiği baraj gölünde, Çamçavuş köyünden geriye cami minaresi kaldı. 

ETİKETLER

kars barajıcami minaresiBoğazköyÇamçavuşköyler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Temmuz 2020

Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, "Milleti kandırıyorlar" ifadeleri için açıklama yaptı: Devletimiz dört diyorsa 4’tür

Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Aktaş: Okul bahçelerine dökülen asfalt sağlık yönünden riskli,

Mars'taki Korolev Krateri'nin buzla kaplı görüntüleri yayınlandı

Mehmet Tezkan: Tele 1 ve Halk TV'ye verilen cezalar neredeyse iyi oldu diyeceğim..Çünkü!

Gaz şişkinliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 10 kilodan fazla tümör çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

MEB açıkladı: Pedagojik formasyon sertifika eğitimleri geçerliliğini yitirdi...

Maç yayınında kıyafet reklamı yapan TRT spikeri Deniz Satar istifa...

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 114...

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak...

"Porno sitesinde seni gördüm" dedi, kızına kurşun yağdırdı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24