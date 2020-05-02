Karpuza aşeren kadın Vali'den özel izin istedi: Hormonlarım tavan, ağlayacağım

Antalya'da 7 aylık hamile olan Cansu Akdemir Tümer, karpuz aşerince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Vali Karaloğlu ise bu isteğe karşılık aşeren kadının eşine 2 saatlik özel izin verdi. Eşinin getirdiği karpuzu yiyen Cansu Akdemir Tümer, yetkililere çok teşekkür ettiğini belirterek, “Sadece kendim için değil, tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım” dedi.

7 aylık Hamile olan Cansu Akdemir Tümer sosyal medya hesabından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na seslendi. Tümer paylaşımında, "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü. Hormonlarım zaten tavan valla ağlayacağım artık" ifadelerini kullandı.



Tümer'in çağrısının ardından Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla görevliler, hamile kadınla iletişime geçti. Tümer'in eşi Adem Tümer, kendisine verilen özel izinle sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı halinden karpuz alarak evine geri döndü. Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, “Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" paylaşımında bulundu.



