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Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu viral oldu

"Kesip yemesi bedava, çocuklara bedava"

07 Haziran 2021 19:47

Minibüsüne doldurduğu kavun ve karpuzları şarkılar eşliğinde satan adamın videosu sosyal medyada viral oldu. Bir tane karpuzun ve 3 tane kavunun 10 liraya satıldığını nameler eşliğinde söyleyen adamın mikrofondan vatandaşlara seslendiği videoda çocuklardan herhangi bir ücret talep etmediğini söyledi. 

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, birçok ünlü tarafından da paylaşıldı. Büyük ilgili gören videoda yaşlı adam, eline aldığı mikrofonla "Kesip yemesi bedava, çocuklara bedava. Bir tane karpuz 10 lira, 3 tane kavun 10 lira, kesip yemesi de bedava" ifadelerini nameli bir şekilde tekrarladı. 

Twitter kullanıcılarının yoğun olarak paylaştığı video için çok sayıda yorum geldi. 

 

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