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Karnında 20 kiloluk kütleli genç kadın tıp dünyasını şaşırttı!

06 Ağustos 2020 13:09

Çin'de aniden karnı şişen Huang Guoxian adlı bir kadının 20 kiloya ulaşan karnı, tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Çin'in Guizhou bölgesinde Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenle karnı şişmesi tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen karnındaki gizemin çözülemediği ifade edildi.

Guizhou bölgesinde küçük bir köyde yaşayan kadının karnındaki büyük kitle sebebiyle yaşamı olumsuz etkilenirken kadın çareyi, sosyal medyadan yardım istemekte buldu.

Karnındaki 20 kiloluk kütleyle günlük yaşamında zorlandığını belirten kadın, uyumak ve çocuklarıyla ilgilenme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ekonomik durumu kötü olan kadın, sosyal medya yardımıyla bağış toplayıp, tedavi için bir uzmana görünmek istediğini ifade etti.

Kaynak: DHA

 

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