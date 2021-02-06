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Karnına saplanan bıçakla yerde yatan genç kızı, yoldan geçen vatandaşlar fark etti

06 Şubat 2021 09:00

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, caddenin ortasında genç bir kızın karnına saplanan bıçakla hareketsiz yattığını gördü. Cadde ortasında bıçaklandığını iddia eden genç kız, karnına saplı olan bıçak ile hastaneye kaldırıldı. Kendisinden para isteyen gençler tarafından bıçaklandığını söyleyen Melek Ç., daha sonra olayı itiraf ederek, bunalımda olduğu için kendini bıçakladığını itiraf etti.

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Melek Ç., daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız burada ifade alan polis ekiplerine gerçeği itiraf etti. Yetiştirme Yurdu’nda kaldığı öğrenilen Melek Ç. bunalıma girdiği için yurttan kaçtığı ve bıçağı karnına kendisinin sapladığını itiraf etti.

Öte yandan Melek Ç.’nin daha önceden de 6 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Melek Çbursa osmangazikendini bıçakladı

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