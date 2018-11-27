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Karlov suikastıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

27 Kasım 2018 15:43

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin dava dosyasında, saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan olay günü aldığı sağlık raporunu çalıştığı Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne verdikten sonra 10.19'da belediye otobüsüne biniyor. Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde Altıntaş'ın oldukça stresli ve gergin olduğu görülüyor. Keçiören Fatih'te 10.27'de otobüsten inen Altıntaş, bir benzinlikte bulunan baklavacıya giderek bir kilo baklava siparişi verdikten sonra yürüyerek evine gidiyor. Olaydan bir gün öncesine ait görüntülerde ise Altıntaş evinde bulunan bir valiz dolusu dini kitabı "tayinim çıktı" diyerek bir şahsa vermek üzere taksi ile bir markete gidiyor.

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