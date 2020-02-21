Binanın 4. katından atladı; karların içinde kaybolan çocuğu arkadaşları kurtardı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından atlayarak kara gömülen çocuğu, arkadaşları kürek yardımıyla kurtardı.

Kar kalınlığının merkezde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçmesi ile Yeni Mahalle’de bir araya gelen çocuklar, karın keyfini çıkarmak istedi.

İnşaat halindeki bir binanın 4. katına çıkan H.D. isimli çocuk, 4. kattan yerde birikmiş kar kütlesinin üzerine atladı. Atladığı karların içinde kaybolan çocuğu çevredeki arkadaşları kürek yardımıyla saplandığı yerden çıkardı.