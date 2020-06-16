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Karikatürist Yiğit Özgür çizdi; YKS adaylarına animasyonlu destek

16 Haziran 2020 14:31

Karikatürist Yiğit Özgür, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için bir moral filmi hazırladı. Animasyonun müziği ise Oğuz Durak'a ait.

27-28 Haziranda yapılacak YKS öncesinde adaylara moral olması için Maltepe Üniversitesi'nin imza attığı filmin adı "Kendi Hikâyeni Yaz." Animasyon filmi, Koronavirüs salgını sürecinde zor günlerden geçen öğrencilere kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini esprili bir dille anlatıyor.

Film sabahın erken saatlerinde çalar saatin çalmasıyla başlıyor ve sınava sayılı gün kala ders çalışan adayların halini anlatıyor. Öğrencilerin, ailesi ve yakın çevresinden gelen tavsiye ve uyarıların arasında sıkıştığını yansıtan süreci de mizahi bir dille anlatan film, "Her kafadan ses çıkınca, kendimi duyamam ben; ne olur biraz durun! Bu benim hikâyem" diyor. 

Şarkının sözleri ise şöyle:

Hızlandı sanki zaman
Ya da ben mi yavaş kaldım
Şıklarla doldu kafam
Bir hayli durgunlaştım
Her kafadan ses çıkınca
Kendimi duyamam ben
Ne olur biraz durun
Bu benim hikâyem
Hayalini kurdum
Rüyasını gördüm
Kararımı verdim
Çilesini çektim
Simdi sıra bende
Güneşli bir günde
Gururla uzansam
Kampüsümde çimlere

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