Karikatürist Yiğit Özgür çizdi; YKS adaylarına animasyonlu destek

Karikatürist Yiğit Özgür, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için bir moral filmi hazırladı. Animasyonun müziği ise Oğuz Durak'a ait.

27-28 Haziranda yapılacak YKS öncesinde adaylara moral olması için Maltepe Üniversitesi'nin imza attığı filmin adı "Kendi Hikâyeni Yaz." Animasyon filmi, Koronavirüs salgını sürecinde zor günlerden geçen öğrencilere kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini esprili bir dille anlatıyor.

Film sabahın erken saatlerinde çalar saatin çalmasıyla başlıyor ve sınava sayılı gün kala ders çalışan adayların halini anlatıyor. Öğrencilerin, ailesi ve yakın çevresinden gelen tavsiye ve uyarıların arasında sıkıştığını yansıtan süreci de mizahi bir dille anlatan film, "Her kafadan ses çıkınca, kendimi duyamam ben; ne olur biraz durun! Bu benim hikâyem" diyor.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Hızlandı sanki zaman

Ya da ben mi yavaş kaldım

Şıklarla doldu kafam

Bir hayli durgunlaştım

Her kafadan ses çıkınca

Kendimi duyamam ben

Ne olur biraz durun

Bu benim hikâyem

Hayalini kurdum

Rüyasını gördüm

Kararımı verdim

Çilesini çektim

Simdi sıra bende

Güneşli bir günde

Gururla uzansam

Kampüsümde çimlere