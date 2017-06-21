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Karikatür Oscarları’nın sahipleri belli oldu: Yarışmacılar özellikle mülteci sorununa dikkat çekti

21 Haziran 2017 13:20

Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda birinci, ikinci ve üçüncü seçilen karikatüristler, eserlerinde göçmen sorununa dikkat çekti. Birincilik daha önce bu yarışmada birçok ödül kazanan İngiliz karikatürist Ross Thomson'un oldu. Dünya gündemine ışık tutan eserlerin yarıştığı, otoritelerce 'Dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen, serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 34'üncüsüne, 63 ülkeden 641 sanatçı, 2 bin 220 karikatürle katıldı. Seçici kurul ön elemeden geçen 40 ülkeden 187 sanatçının 261 karikatürünü Bodrum Işıl Club'da değerlendirdi. aklaşık 9 saat süren değerlendirmenin sonunda birinciliği İngiltere'den, daha önce de bu yarışmaya defalarca katılan ve 4 kez başarı ödülü kazanan İngiliz karikatürist Ross Thomson, mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazandı. Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezai ve üçüncülüğü ise Brezilya'dan Raimmundo Rucke elde etti. İkinci ve üçüncü eserlerde de mülteci ve göç sorunlarına dikkat çekildi. Yarışmada başarı ödüllerini ise Alessandro Gatto (İtalya), Darko Drijevic (Karadağ), Dokhshid Qodratipour (İran), iki ayrı eserle Ehsan Ganji (İran), Krzysztof Grzondziel (Polonya), Luc Descheemaker (Belçika), Muhammed Djerlek (Bosna), Raimondo Ruche Santos Souza (Brezilya), Silvano Mella (Brezilya), Vasco Gargalo (Portekiz) ve Ross Thomson (İngiltere) kazandı. Yarışmada bu yıl özel olarak ilk kez düzenlenen ve kız çocuklarının eğitimi ve toplumda güçlendirilmesi konularına dikkat çekmek adına 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' kategorisinde ise ödülü İstanbul'da yaşayan ve daha önce yarışmalarda ödüller kazanan evli bir çocuk babası 52 yaşındaki Fethi Gürcan Mermertaş aldı.

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