T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kargaların saldırısı hastanelik etti: 'Sadece bana saldırıyorlar'

17 Mayıs 2020 12:12

İstanbul Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında bahçesinde ağaçtan düşmüş olan iki karga yavrusu gördü. Filizkıran, yavru kargaları beslemek isterken kargaların saldırısına uğradı. 60 yaşındaki Abdullah Mecit Filizkıran saldırı sonrası başından yaralandı. O anlarda yanındaki komşusu ise hızla uzaklaştı. Mecit hastaneye gitti. 

Başına pansuman yaptıran Filizkıran yavru kargalara yardım için önlem alarak tekrar bahçeye indi. Başına plastik süzgeç, yüzüne de siper maske takan Filizkıran iki yavru kargayı alarak çatıya çıkardı. Fakat kargaların saldırısı burada da sürdü. Yavru kargaları çatıda bir kutu içine koyan Abdullah Mecit Filizkıran çatıya ara sıra çıkarak onlara yem veriyor. Bu sırada da çatıdaki kargaların saldırısı da devam ediyor. 

 Yaşananları anlatan Abdullah Mecit Filizkıran, "Bahçeme çıktığımda karga yavrusu sesi duydum. Eğilip baktığımda yavru yerdeydi. Yuvasından aşağıya düşmüş. Yem vereyim dedim. Tam giderken karga saldırısına uğradım" dedi. Filizkıran, "Saldırıda başımdan yaralanıp hastaneye gittim. Tetanoz aşısı oldum. Pansuman yapıldı. Kendimi korumaya aldıktan sonra yavruları aldım, onlar bana vurdukça kaçmaya başladım. Kuşları çatıya çıkarttım. Şu anda yavru kargalar çatıdalar ufak bir kutunun içinde duruyorlar. Kargalar da orada artık buraya gelmiyorlar " diye konuştu. 

Kargaların saldırısından da tedirgin olduğunu belirten Filizkıran, "Sadece bana saldırıyorlar, çocuklarıma saldırmıyorlar . Çünkü yavruları ben elledim, tutup koruma altına aldım. Ben yavruların yanına yaklaşınca saldırmaya başlıyorlar. Kargalar beni tehlike olarak görüyorlar halbuki ben onları yiyecek götürüyorum. Hayvandır insan değil ki ' dur yapma ' diye söyleyelim, koruyacağız. Yukarı da koruma altında yemeklerini veriyorum" dedi. 

ETİKETLER

habervideoistanbulmaltepeililçekargasaldırı

Diğer Videolar

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

Erzincan'da sel suyunun enerji hatlarını yıktığı anlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24