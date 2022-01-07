Karga Şakir'i mahallenin kedisi öldürdü; "Esnafın sevgilisiydi; onun eksikliğini hissediyoruz, hep aklımıza geliyor"

Sinop'un Durağan ilçesinde esnaf ve vatandaşların omuzundan inmeyen "Şakir" adlı karga, bir kedinin saldırısı sonucu ağır yaralandı ve kurtarılamadı. Şakir'in ardından esnaf, "Bizim ilçemizin, esnafın sevgilisiydi. Onun eksikliğini hissediyoruz" dedi.

Sinop’un Durağan İlçesinde esnaflık yapan Mehmet Göymen, yaklaşık bir yıl önce iş yerinin önünde yavru bir karga buldu. Göymen'in iş yerine alarak yem ve su verdiği kuş bir daha iş yerinden ayrılmadı. Göymen'in çocuklarının "Şakir" adını verdiği karga, tüm ilçe esnafının maskotu haline gelmişti.

Karga Şakir bir kedi saldırısı sonucu yaralandı. Veterinere getirilen Şakir, tedavi altına alındı. Şakir burada müdahalelere rağmen yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybetti.

"Hep aklımıza geliyor"

İlçe esnaflarından Necati Topçu, karga Şakir’in ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını ve ününün ülke sınırlarını aştığını söyledi. Gözlerinin karga Şakir’i aradığını söyleyen Topçu, “Buralarda gezerdi, neşe kaynağımızdı. Gözümüz hep buralarda onu arıyor. Kahveye gittiğimiz zaman aklımıza geliyor, mutlaka o günün konusu oluyor, onun yaptıklarını konuşuluyor” dedi.

Fatih Şen isimli esnaf ise karga Şakir’in ölümünden üzüntü duyduğunu belirterek, "İlçenin maskotuydu, eğlenirdi. Herkese yakındı. Özellikle parayı severdi. İnsanların elinde, üzerinde çok gezerdi. Maalesef kedinin saldırısında ağır yaralandı. Kedinin elinden aldık ama yaşamadı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Karga Şakir’in eksikliğini derinden hissettiklerini belirten Sinan Akdoğan da, “Çok üzüntülüyüz. Bizim ilçemizin, esnafın sevgilisiydi. Onun eksikliğini hissediyoruz. Gelirdi, omzumuza konardı. Bizimle beraber elektrikli bisikletle gezerdi. Nerede olsa gelir, omzumuza konardı. Şakir insanlara yakın olmanın cezasını çekti aslında. İnsanlara yaklaşmasaydı, doğada kendi halinde olsaydı belki yaşıyor olacaktı” diye konuştu.

Kaynak: ANKA