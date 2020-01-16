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Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü: Bu üzgün görüntüm için özür dilerim

16 Ocak 2020 11:17

Irak’ta yayın yapan Ürdün merkezli haber kanalı Dijlah TV’nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, spikerliğini yaptığı programın hemen öncesinde Irak ordusunda olan erkek kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Yaşadığı üzüntüye rağmen programa çıkan Jamil, durumu anlatıp 'görüntüsü' için özür dileyerek haber sunmaya devam etti.

Dijlah TV’nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, program öncesinde Irak ordusunda binbaşı olarak görev yapan ağabeyi Tarık Abbas Jamil’in, Bağdat’ın kuzeyindeki Balad Hava Üssü’ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öğrendi.

Üzüntüsünü saklamaya çalışan Sugar Abbas Jamil, "Sadece birkaç dakika önce ağabeyimin öldüğünü söylediler. Bu üzgün görüntüm için özür dilerim. Medyada çalışırken öğrendiğim şeylerden biri, kişisel hayatı stüdyonun kapılarının arkasında bırakmanız gerektiğidir. Bu nedenle, programa devam edeceğim ve ülkede neler olduğu hakkında en son haberleri size bildireceğim" diyerek programı sunmaya başladı.

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Sugar Abbas JamilTarık Abbas Jamil’ırak ordususpikercanlı yayınkerdeşinin öldüğünü öğrenenDijlah TV

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