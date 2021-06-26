Kardeşinin kimliğini getirmek için 3 kilometre koştu, kapıda alkışlarla karşılandı

Kayseri'de sınav heyecanı ile kimliğini evde unutan Betül Kartal'ın kimliğini, abisi 3 kilometre uzaklıktaki evlerine koşarak getirerek kardeşini son dakikada sınava yetiştirdi. Okul önünde bekleyen veliler de ter için kalan Hasan'ı alkışlayarak tebrik etti.

Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda ilk defa YKS'ye girecek olan Betül Kartal'da, babası Hakkı Kartal ile okula geldi. Okulun girişinde kimliğini bulamayan Betül, kimliğini evden almadığını hatırladı. Babasının araması üzerine okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden kimliği alarak koşmaya başlayan Betül'ün ağabeyi Hasan Kartal, kimliği son dakikada yetiştirdi. Kan ter içerisinde kalan Hasan'ı gören okulun etrafındaki velilerde alkışlayarak kutladı. Kimliğini alan Betül de, gireceği salona koşarak gitti.

Betül'ün babası Hakkı Kartal, "Son saniyede paşam kimliği getirerek sınava yetiştirdi. Sevinçliyiz. İnşallah sayesinde kazanacak. Kimliği evde unutmuş. Yanına aldığını sanıyorduk ama heyecandan unutmuş" dedi.