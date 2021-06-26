T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kardeşinin kimliğini getirmek için 3 kilometre koştu, kapıda alkışlarla karşılandı

26 Haziran 2021 12:36

Kayseri'de sınav heyecanı ile kimliğini evde unutan Betül Kartal'ın kimliğini, abisi  3 kilometre uzaklıktaki evlerine koşarak getirerek kardeşini son dakikada sınava yetiştirdi. Okul önünde bekleyen veliler de ter için kalan Hasan'ı alkışlayarak tebrik etti.

Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda ilk defa YKS'ye girecek olan Betül Kartal'da, babası Hakkı Kartal ile okula geldi. Okulun girişinde kimliğini bulamayan Betül, kimliğini evden almadığını hatırladı. Babasının araması üzerine okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden kimliği alarak koşmaya başlayan Betül'ün ağabeyi Hasan Kartal, kimliği son dakikada yetiştirdi. Kan ter içerisinde kalan Hasan'ı gören okulun etrafındaki velilerde alkışlayarak kutladı. Kimliğini alan Betül de, gireceği salona koşarak gitti.

Betül'ün babası Hakkı Kartal, "Son saniyede paşam kimliği getirerek sınava yetiştirdi. Sevinçliyiz. İnşallah sayesinde kazanacak. Kimliği evde unutmuş. Yanına aldığını sanıyorduk ama heyecandan unutmuş" dedi. 

3 kilometre koştuKayseriykskimliğini unuttuBetül Kartalhasan kartal

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ağustos 2021

Fatsa'da sel suları fındık bahçesini çökertti: "Suları olduğu gibi yola verdiler, eskiden orman vardı suları zapt ediyordu"

Sinop Ayancık'taki sel anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Rize’de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi

Kahramanmaraş'taki yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada

Selin vurduğu Babaçay Köyü'nde yaşanan yıkım görüntülendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24