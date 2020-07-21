Kardeşinin cesediyle aynı evde yaşadı, polise "Haberim yoktu" dedi

İstanbul Beyoğlu’nda bir evden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası, evde Abdullah B.’ye ait çürümüş ceset bulundu. Ev sahibi evde cesedi bulunan kiracısının ağabeyi Suphi B. ile birlikte kaldığını söyledi. Polis ekiplerinin çağırması üzerine eve gelen ağabey ise kardeşiyle birlikte kaldığını fakat ölümünden habersiz olduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan inceleme sonrası ceset otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.