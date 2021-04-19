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Kardeşine ceza yazıldığını öğrenince, kardeşinin arkadaşını tokatladı

Polisin dur ihtarına uymayan gençlere ceza

19 Nisan 2021 08:39

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 gence yaklaşık 12 bin TL ceza kesildi. Kardeşinin haber vermesi ile olay yerine gelen bir kişi ise kardeşine ceza yazılacağını duyunca kardeşinin arkadaşına tokat attı.

Olay, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı yan yolda üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan polis ekiplerini gören 07 APC 064 plakalı otomobilin içerisindeki 4 kişi polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramada otomobil Teomapaşa Mahallesi 2219 sokakta terk edilmiş olarak bulundu. Sokak çevresinde yapılan aramalarda yaya olarak kaçan şahıslardan 2’si bir başka sokak üzerinde yakalandı. 2 şahıs ise kaçarak izini kaybettirdi.

Yapılan incelemede şahısların Ahmet A. (28) ve Mehmet A. (26) olduğu tespit edildi. Yakalanan gençlerin ceza yememek için direnmesi ile polis ekipleri ve geçler arasında uzun süre gerginlik yaşandı. Gençlerin haber vermesi ile olay yerine Ahmet A.'nın abisi Serdar A. da geldi. Serdar A. polis ekiplerine uzun süre direnerek kardeşine ve arkadaşına ceza yazılmamasını istedi. Kardeşine ceza yazılacağını öğrenen Serdar A. sinirlenerek hıncını kardeşinin arkadaşına tokat atarak çıkardı.

Polis ekiplerine uzun süre dil döken Mehmet A., polis ekiplerinin "Sokağa neden çıktın" sorusuna, “Abi ben oruç tutan bir insanım. Bayılmış olabilirim. Ben polisten neden kaçayım. Ben dışarı çıkmamışım abi. Kaçarsam öldür abi beni ben neden kaçayım. Öldürseniz de ben kendime ceza yazdırmam. Benim bir canım var abi onu alırsınız. Ben bu cezayı ödemem” sözleri dikkat çekti.

Polis ekiplerinin aracın sürücüsü olarak gördüğü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptığı Ahmet A. ise sürücünün kendisi olmadığını iddia etti. Yunus ekipleri ise şahısla kaçarken göz göze geldiklerini belirterek trafik polislerinden ceza yazılmasını istedi.

Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, dur ihtarına uymamaktan, kırmızı ışıkta durmamaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yaklaşık 12 bin TL para cezası kesildi. Kiralık olduğu öğrenilen araç ise sahibinin alması için çekici ile otoparka çekildi. (İHA)

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