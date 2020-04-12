Kardeşi, hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş'un videosunu paylaştı: Cenazene bile gelemiyorum!

Kardeşi Twitter hesabından İstanbul Sancaktepe’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş’un bebeğiyle oynadığı '5 ay öncesine ait' bir videoyu paylaştı.

"Şimdi ise cenazene bile gelemiyorum"

İsmail Durmuş'u kardeşi paylaşımına "Canım Abim, Askere gelmeden önce çektim bu videoyu. Nereden bilebilirdim geçen 5 ay içerisinde seni kaybedebileceğimi? Bilseydim evden çıkmadan önce daha sıkı sarılırdım sana. Gitme derdim, evden çıkma, Aslan’ı yalnız bırakma. Şimdi ise cenazene bile gelemiyorum" notunu düştü.

Paylaşım Twitter'da 22 bin retweet aldı.