T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kardeşi, hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş'un videosunu paylaştı: Cenazene bile gelemiyorum!

12 Nisan 2020 11:14

Kardeşi Twitter hesabından İstanbul Sancaktepe’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş’un bebeğiyle oynadığı '5 ay öncesine ait' bir videoyu paylaştı. 

"Şimdi ise cenazene bile gelemiyorum"

İsmail Durmuş'u kardeşi paylaşımına "Canım Abim, Askere gelmeden önce çektim bu videoyu. Nereden bilebilirdim geçen 5 ay içerisinde seni kaybedebileceğimi? Bilseydim evden çıkmadan önce daha sıkı sarılırdım sana. Gitme derdim, evden çıkma, Aslan’ı yalnız bırakma. Şimdi ise cenazene bile gelemiyorum" notunu düştü. 

Paylaşım Twitter'da 22 bin retweet aldı. 

Öte yandan yaşamını yitiren Durmuş'un 18 Mart'ta eczanesinin dezenfekte edilmesi için Twitter hesabından Sancaktepe Belediyesi'ne ilettiği talebe gelen yanıt sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Durmuş'un talebine yanıt 24 gün sonra hayatını kaybettikten sonra gelmişti. 

Tartışma yaratan yanıt ile ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü açıklama yapmış, Döğücü, “Yazılan cevap üzerine soruşturma başlattık. Gördük ki talep üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış” demişti. 

 

ETİKETLER

ismail durmuşeczaeczaneeczacıkoronacoronakoronavirüscorona virüsükorona virüskardeştwtwitterağabey

Diğer Videolar

CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında tartışma: "Kaleminizi günün konjonktürüne göre kullandınız"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mayıs 2020

Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir ormanlık alanda yangın çıktı

Silahlı saldırganların kaçış anları kameralara yansıdı

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda

Erciş OSB’de hummalı çalışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Rize Valisi Kemal Çeber, AKP İl Başkanı'ndan hediye olarak umre...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İki yüzle doğan yavru kedi 3 gün yaşayabildi...

Koronavirüs nedeniyle yiyecek bulamayan kemirgenler 'saldırganlaştı'...

4 otobüs firması sefere başlayacağı tarihi açıkladı!...

Plajlarda 'yeni normal' dönemi; sigara içmek yasaklandı, 20 dakika kuralı...

Avrasya Araştırma Başkanı'ndan 'kabine revizyonu' iddiası: Binali Yıldırım ve Süleyman...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Rize Valisi Kemal Çeber, AKP İl Başkanı'ndan hediye olarak umre...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24