Kardeşi, hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş'un videosunu paylaştı: Cenazene bile gelemiyorum!

12 Nisan 2020 11:14
Kardeşi Twitter hesabından İstanbul Sancaktepe’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş’un bebeğiyle oynadığı '5 ay öncesine ait' bir videoyu paylaştı.
İsmail Durmuş'u kardeşi paylaşımına "Canım Abim, Askere gelmeden önce çektim bu videoyu. Nereden bilebilirdim geçen 5 ay içerisinde seni kaybedebileceğimi? Bilseydim evden çıkmadan önce daha sıkı sarılırdım sana. Gitme derdim, evden çıkma, Aslan’ı yalnız bırakma. Şimdi ise cenazene bile gelemiyorum" notunu düştü.
Paylaşım Twitter'da 22 bin retweet aldı.
Öte yandan yaşamını yitiren Durmuş'un 18 Mart'ta eczanesinin dezenfekte edilmesi için Twitter hesabından Sancaktepe Belediyesi'ne ilettiği talebe gelen yanıt sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Durmuş'un talebine yanıt 24 gün sonra hayatını kaybettikten sonra gelmişti.
Tartışma yaratan yanıt ile ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü açıklama yapmış, Döğücü, “Yazılan cevap üzerine soruşturma başlattık. Gördük ki talep üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış” demişti.
© Tüm hakları saklıdır.