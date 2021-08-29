Kardeş Türküler ve Bajar’ın kurucularından Vedat Yıldırım: Türklerin de kültür hazneleri korunmuyor; asimile eden asimile olur

Akustik24’te bu hafta Kardeş Türküler ve Bajar'ın kurucusu müzisyen Vedat Yıldırım Ayşen Güven’e konuk oldu. Yıldırım, ırkçılığın parlatıldığı bugünlerde çok dilde yaşamayı, çok dilde şarkılar, türküler söylemeyi, şehrin akışkan hikâyesini ve karşılaştıkları sansürü Ayşen Güven’e anlatarak "Türklerin de kültür hazneleri korunmuyor; asimile eden asimile olur" dedi.

Kürtçe, Türkçe, zazaca dillerinde şarkılar yapan rock müzik grubunun kurucusu ve solisti, Kardeş Türküler’in de kurucusu ve müzisyenlerinden olan Vedat Yıldırım’la şehr-i İstanbul’un yeni “misafirleri” ve alevlenen ırkçılıktan açılıyor söz. ‘Altüst’, 'Ser û Bin' adını verdikleri 2019 yılında yayımlanan ve ardından salgın günlerinin geldiği albümün de konuşulduğu söyleşide müziyen, Bajar’ın çıkış noktası olan “Fırat’ın suyu Marmara’ya karıştı” çıkışlarını hatırlatıyor. “Dünya diye bir yer var orada insanlar bir oraya bir buraya savruluyorlar” diyen Yıldırım, “Şuan bu şehirlere o kadar çok su karışıyor ki; Afgan dağlarından, Suriye’den, Türki Cumhuriyetlerden…” diye de ekliyor. “Biz göçle gelen insanların ne yaşadığını bilmiyoruz. Konuşmak kolay.” diyen müzisyen, “Türkiye bu göç dalgasından yararlanmak istedi o da olmadı” diye sözlerine devam ediyor.

Çok dilli müzik yaptığı için Kardeş Türküler’in yıllarca pek çok sıkıntı çektiğini söyleyen Vedat Yıldırım, Bajar’ın ise ağırlıklı olarak Kürtçe şarkılar yaptığı için karşılaştığı sansürü de bu söyleşi de paylaşıyor.

“Kardeş Türküler gibi bir üniversite grubu üniversitelere gidemiyor örneğin” diyen Yıldırım, “Türkiye’de rock festivallerinde Bajar gibi Kürtçe çalan hiçbir ekip yok, çağırmazlar” diye de vurguluyor.

“Protest müzik yapıyoruz ama jargoncu bir protestlik değil bizimki” diyen müzisyen “Kuru retorik üzerinden şarkı yazmak istemiyoruz, hayatı renklendirmemiz gerekiyor” diyerek yolculukların altını da bir kez daha çiziyor. Türkiye’de fanatikleşmenin ve kaosun belirginleştiğine dikkat çeken Vedat Yıldırım, “Türkiye’de insanlar ne yapacaklarını bilmez haldeler; ekonomik olarak ortada kalıyorlar, yangılar oluyor dımdızlak ortada kalıyorlar…” diyor.

Kültürel tahribatın boyutlarının giderek genişlediğine dair gözlemlerini aktaran Yıldırım, “Türklerin de kültür hazneleri korunmuyor; asimile eden asimile olur biliyorsunuz” diyerek ortak kaybımızı düşündürüyor.

Vedat Yıldırım’la Akustik24 yayında.

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